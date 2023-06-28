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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28-6-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب  اليوم الأربعاء الارتفاع مع تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى في مصر بنحو 10 جنيهات إضافية للجرام الواحد، بعد أن ارتفع أمس 50جنيهًا وأمس الأول نحو ٣٠ جنيهًا. 

 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  بيع 2,617 شراء 2,640 جنيهاً

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,290 شراء 2,310 جنيهاً

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,963 شراء 1,980 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,320 شراء 18,480 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم

لوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,617 شراء 2,640
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,399 شراء 2,420
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,290 شراء 2,310
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,963 شراء 1,980
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,527 شراء 1,540
عيار 12بيع 1,309 شراء 1,320
الاونصةبيع 81,393 شراء 82,104
الجنيه الذهببيع 18,320 شراء 18,480
الكيلوبيع 2,617,143 شراء 2,640,000

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