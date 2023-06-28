أسعار الذهب في أول أيام عيد الأضحى الأربعاء 28-6-2023

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الارتفاع مع تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وصعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى في مصر بنحو 10 جنيهات إضافية للجرام الواحد، بعد أن ارتفع أمس 50جنيهًا وأمس الأول نحو ٣٠ جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,617 شراء 2,640 جنيهاً

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,290 شراء 2,310 جنيهاً

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,963 شراء 1,980 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,320 شراء 18,480 جنيهاً

أسعار الذهب اليوم

لوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,617 شراء 2,640 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,399 شراء 2,420 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,290 شراء 2,310 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,963 شراء 1,980 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,527 شراء 1,540 عيار 12 بيع 1,309 شراء 1,320 الاونصة بيع 81,393 شراء 82,104 الجنيه الذهب بيع 18,320 شراء 18,480 الكيلو بيع 2,617,143 شراء 2,640,000

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