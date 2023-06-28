لحمايتنا من الحوادث.. سكان شارع علي أمين بمدينة نصر يطالبون بـ«كوبري مشاة»

استغاث سكان على أمين - امتداد مصطفي النحاس - بمدينة نصر - التابعة لمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة شكاوى “ بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد ، بالمسئولين لعدم وجود كوبرى مشاه يحميهم من الحوادث .

ويقول المواطن محمد شلبي فى رسالته : كل يوم حوادث وناس بتموت وهي بتعدي الشارع سواء رايحين للمسجد او للكنيسة ارجو من المسؤولين نظرة رحمه علي شارع علي امين الناس بتموت واخرهم من كم يوم الحاج حسام وهو بيعدي عشان يصلي الضهر عربيه وموتوسيكل نازلين من الكوبري بسرعه خبطوه ومات وغيره كتير بنطالب بكوبري مشاه عند عمارات عثمان .

يطالب الأهالي المسئولين في محافظة القاهرة بضرورة التدخل السريع لحمايتهم وعمل كوبرى مشاه يخدم هؤلاء المواطنين من كبار السن و أصحاب الهمم و الصغار من أطفال المدارس وأسرهم فحمايتهم واجبة وتحقيق المصلحة الفضلى واجبة و لتخفيف من معاناتهم وحتى لا يحصد الموت أرواح أهالى المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.