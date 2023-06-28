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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فورد ايدج موديل 2023 الجديدة في السعودية.. صور

فورد ايدج موديل
فورد ايدج موديل 2023

تقدم العلامة الأمريكية فورد باقة من السيارات الجديدة موديل عام 2023 في السوف السعودي أبرزها السيارات الرياضية من فئة الكروس أوفر، مثل فورد ايدج موديل 2023.

 فورد ايدج موديل 2023 

محرك فورد ايدج موديل 2023

  • سعة 2000 سي سي "تيربو"
  • قوة اجمالية قدرها 250 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 373 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة "أوتوماتيكي".
  • سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.
  • نوع الجر "أمامي" أو رباعي حسب الفئة.
 فورد ايدج موديل 2023 

قياسات وأبعاد السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

تأتي السيارة بطول الكلي: 4.795 متر، وعرض الكلي: 2.179 متر، وارتفاع الكلي: 1.735 متر، وقاعدة عجلات: 2.850 متر، وتبلغ سعة صندوق السيارة 1111 لتر، بينما تبلغ سعة خزان الوقود: 69 لتر.

 

تتوفر السيارة فورد ايدج موديل 2023 في السوق السعودي بالعديد من مزايا الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و أجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و عرض مراقبة ضغط الإطارات، ووسائد هوائية للائق والركاب، وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، و التحكم الديناميكي للثبات.

 

 فورد ايدج موديل 2023 

أسعار السيارة فورد ايدج موديل 2023 :

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ألف ريال

 

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