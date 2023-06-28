أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

أعلن اللاعب أحمد حسن عن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن: "موقع aksam التركي: شيفيلد يونايتد الإنجليزي يخصص 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد".

تحول النجم مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب مصر، إلى ما يشبه منجم الذهب لعدة أندية، وذلك بعدما أعلن الفريق الفرنسي ضم اللاعب نهائيا قادما من صفوف جالاتا سراي.

وكتب خبير اللوائح عامر العمايرة، عبر حسابه على “تويتر”: "من حق أندية وادى دجلة وطنطا والداخلية وطلائع الجيش والزمالك مخاطبة نانت الفرنسي ومطالبته بتحويل نسبتهم من المساهمة التضامنية (5% من قيمة الصفقة) لانتقال اللاعب مصطفى محمد من جالاتا سراى كل حسب فترة لعب اللاعب معهم، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق".