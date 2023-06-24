مفاجأة.. مطرقة منتخب مصر على رادار الدوري الإنجليزي

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بخصوص اهتمام أحد الأندية الانجليزية بالتعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، المحترف في صفوف نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "هل يكون الدوري الانجليزي وجهة مصطفي محمد في الموسم الجديد ؟ شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي وليل الفرنسي يرغبان فى التعاقد مع مهاجم منتخب مصر"

وأعلن نادي نانت عن تعاقده رسميًا مع مصطفى محمد حتى 30 يونيو 2027، وذلك بعد تفعيل شرط أحقية الشراء من جالاطا سراي، مقابل 6 ملايين يورو.