رئيس وزراء باكستان : جهود مكثفة لحل النزاع الأمريكي الإيراني

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين، إن وقف إطلاق النار مستمر حتى الآن ونعمل على تجاوز العراقيل التي ظهرت أثناء التفاوض الأمريكي الإيراني.

أكد شريف يوم الاثنين إن باكستان تواصل بذل كل الجهود لحل القضايا المتنازع عليها بين الولايات المتحدة وإيران، مشيداً بالقيادة السياسية والعسكرية لتسهيلها المفاوضات التاريخية في إسلام أباد.

وقال في كلمته أمام مجلس الوزراء الاتحادي إن باكستان لعبت دوراً مهماً في جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات بعد حوالي 47 عاماً، مشيراً إلى أن كلا الوفدين زارا باكستان بناءً على طلب إسلام آباد.

وقال إن المحادثات تمثل المرة الأولى التي ينخرط فيها الجانبان في حوار مباشر وجهاً لوجه على هذا المستوى، حيث استمرت المناقشات لمدة 21 ساعة.

وأضاف رئيس الوزراء شهباز أن القيادة الباكستانية عملت بلا كلل لجعل المفاوضات ممكنة.