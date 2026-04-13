الصحفيين تطالب بـ حذف مادة النوع الاجتماعي من ميثاق الشرف

طالبت لجنة دعم الصحفيين بمجلس نقابة الصحفيين بضرورة إرسال التعديلات المقترحة على ميثاق الشرف الصحفي، واللائحة الداخلية، والتي سبق أن أعلن عنها خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأكدت اللجنة، أن اطلاع أعضاء الجمعية العمومية على نصوص التعديلات المقترحة يعد حقا أصيلا وشرطا أساسيا لضمان مناقشة واعية ومسؤولة، مشددة على أنه لا يجوز طرح أي تعديلات للتصويت دون تمكين الأعضاء من مراجعتها بشكل كامل ومسبق.

وطالبت اللجنة بحذف مادة «الجندر» بالكامل من ميثاق الشرف الصحفي، وعدم الاكتفاء بإزالة المصطلح فقط، مع ضرورة حذف أي إشارات إلى «النوع الاجتماعي»، معتبرة أن هذه المصطلحات تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية والدينية، وفقًا لما أعلنه عدد من الرموز الدينية، من بينهم الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، وكذلك وزيرة الهجرة السابقة، في تصريحات إعلامية سابقة.

وأوضحت اللجنة أن إرسال التعديلات إلى أعضاء الجمعية العمومية قبل انعقادها يمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا، يضمن الشفافية ويمنع تمرير قرارات مصيرية دون نقاش كاف، مؤكدة أن الموافقة أو الرفض يجب أن يكونا قائمين على معرفة دقيقة بكافة بنود التعديل.

وحذرت اللجنة مجلس النقابة من إقرار أي تعديلات على اللائحة، أو الميثاق، أو اعتماد الميزانية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، مشيرة إلى أن المادة (35) من قانون تنظيم نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 تنص على ضرورة تكرار الدعوة لانعقاد الجمعية حتى يكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأكدت اللجنة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية، والقضائية اللازمة حال إقرار أي من التعديلات أو الميزانية أو الميثاق دون موافقة الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في الإقرار أو الرفض.