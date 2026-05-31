خلال إجازة عيد الأضحى..حملات تفتيشية لضبط المخالفات وإزالة التعديات

تشن المحافظات حملات تفتيشية لازالة التعديات وضبط المخالفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك..

الأقصر

واصل مجلس مدينة الأقصر حملاته المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في مهدها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وتابع اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر أعمال الحملات التي نُفذت تحت إشراف حاتم جابر سلامة سكرتير مجلس المدينة حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها بشكل فوري قبل استكمال الأعمال المخالفة.

ففي نطاق حي المطار تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة أشرف سعد الدين مهدي رئيس الحي من إزالة سور مشيد بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة تقارب 170 مترًا بمنطقة نجع البني التابعة لمنشأة العماري وتمت الإزالة حتى سطح الأرض مع التحفظ على جزء من مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.

وفي حي جنوب أسفرت المتابعة الميدانية لمشرفي التنظيم وبمشاركة أيمن حسين رئيس الحي عن رصد أعمال مخالفة بأحد العقارات الكائنة بشارع متفرع من شارع العشرين بحوض الـ18 حيث قام صاحب العقار بإنشاء شدة خشبية لاستكمال سقف الدور الخامس العلوي بالمخالفة للاشتراطات والترخيص الصادر له والذي يقتصر على أرضي وأربعة أدوار علوية وغرف سطح بنسبة 25%.

وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل والتحفظ على مواد البناء المستخدمة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف لمنع استكمال الأعمال المخالفة.

وشارك في تنفيذ الحملات المهندس ماجد جميل مدير الإدارة الهندسية وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي نائب مدير الإدارة وسط تأكيدات باستمرار المتابعة اليومية والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف خلال فترة العطلات والأعياد.

الغربية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملاتها الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان انتظام منظومة الخبز المدعم ووصول الدعم لمستحقيه والتصدي لمحاولات التلاعب والتهريب.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حملات تموينية مكبرة

وجاءت الحملات تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، حيث أسفرت عن ضبط 12 ألفًا و700 رغيف خبز بلدي مدعم تم تجميعها وتحميلها على إحدى المركبات بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملات من ضبط مخالفات خاصة بتجميع والتصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 35 شيكارة دقيق، حيث تم تحرير 3 محاضر لتجميع الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى تحرير محضرين للتصرف في الدقيق بالمخالفة للقواعد المنظمة.

تحرك رقابي عاجل

وأسفرت الحملات التموينية المكبرة التي تم تنفيذها على مدار أيام الإجازة عن تحرير أكثر من 90 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية المخالفة، شملت محاضر نقص وزن الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات أو سجل زيارات، إلى جانب مخالفات عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

ردع مخالفين

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تلاعب في منظومة الدعم، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ لضبط الأسواق والمخابز والحفاظ على حقوق المواطنين.

بني سويف

واصل كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، متابعته اليومية لجهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن خطة المحافظ لمواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف

تابع السكرتير العام، من خلال البث المباشر عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، سير أعمال الإزالة بمختلف المراكز والقرى، وخلال المتابعة تم التواصل المباشر مع بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء القرى، للاطمئنان على انتظام تنفيذ الحملات، ومتابعة معدلات الأداء على أرض الواقع.

وتم التأكيد على سرعة التعامل مع أية حالات تعدٍ في المهد، مع التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان استمرار تنفيذ الإزالات المستهدفة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.