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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد إلى الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يرغب نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع الدولي المصري مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، ليقود هجوم الفريق في البريميرليج بالموسم الجديد.

وبحسب صحيفة "aksam" التركية، فإن نادي شيفيلد يونايتد، يتطلع لضم مصطفى محمد من نانت، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن النادي الفرنسي يرحب بالفعل بقبول العرض والاستفادة ماديا من بيع مصطفى محمد.

وكان نادي نانت الفرنسي فعل بند شراء مصطفى محمد من جالاتا سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.

وقدم مصطفى محمد موسما استثنائيا مع نانت الفرنسي، وهو ما دفع النادي لتفعيل بند شراء الدولي المصري من ناديه التركي.

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