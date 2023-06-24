نظير مبلغ ضخم ...الدوري الإنجليزي يهدد بقاء مصطفى محمد في نانت الفرنسي

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة منشورا بشان انتقال مصطفي محمد الي نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي نظير ١٠ مليون يورو.

و كتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك : نانت الفرنسي يبيع مصطفي محمد الي نادي شيفلد يونايتد الانجليزي الصاعد الي البريمير ليج مؤخرا نظير ١٠ مليون يورو.

وبدأ مسئولو الزمالك اتخاذ خطوات رسمية من أجل الحصول على نسبة بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والذي انتقل بعقد بيع نهائي إلى نادي نانت الفرنسي قادما من جالاتا سراي التركي بعد فترة إعارة ناجحة سجل خلالها ١١ هدفا مع الفريق الفرنسي وهو ما يضمن للزمالك الحصول على نسبة ١٥% من إعادة البيع بحسب المنصوص عليه في العقد.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على ما يصل إلى ٦٦٠ ألف يورو نسبة إعادة البيع وهو المبلغ الذي تحركت إدارة النادي الحصول عليه من خلال مخاطبة جالاتا سراي رسميا بانتظار معرفة موعد وتفاصيل إجراءات تحويل ذلك المبلغ .