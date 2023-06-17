الزمالك يحصد 15%؜ من قيمة صفقة انتقال مصطفى محمد لـ نانت الفرنسي

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تفاصيل تتعلق بعائد الزمالك من انتقال اللاعب مصطفى محمد إلي نانت الفرنسي.

وكتب: “الزمالك يحصل علي 15% من قيمة صفقة انتقال مصطفي محمد الي نانت الفرنسي”.

أعلن نادي نانت الفرنسي، تفعيل خيار الشراء في عقد مصطفى محمد من ناديه جالاتا سراي التركي، ليصبح لاعبًا بصفة نهائية للفريق حتى صيف 2027.

ولعب مصطفى محمد معارًا الموسم المنقضي، لـ نانت الفرنسي، قادمًا من جالاتا سراي، مع وجود خيار للشراء حتى 2027.

ونشر نادي نانت بيانًا رسميًا أكد خلاله تفعيل خيار الشراء، ليصبح مصطفى لاعبًا للفريق حتى 30 يونيو 2027.

ويُقدر خيار الشراء في عقد مصطفى محمد بنحو 5.75 مليون يورو.