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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد وفاة طفلة عمرها 20 شهرا.. مقترحات برلمانية عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار الكلاب الضالة بالمناطق السكنية، ووفاة طفلة لم يتجاوز عمرها 20 شهرا إثر هجوم الكلاب الضالة، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، ووضع خطة لحماية المواطنين.

ووجه النائب أحمد جبيلي، طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، ومحافظ الجيزة، مؤكدا أن الواقعة تمثل جرس إنذار يستوجب مراجعة إجراءات الحماية، خاصة أن مخاطبات ومطالبات للتعامل مع المشكلة استمرت نحو 10 أشهر، وجهت خلالها خطابات إلى وزارة الإسكان وجهاز المدينة، إلى جانب مخاطبات من المحافظة ومديرية الطب البيطري.

وأوضح أن هناك تقديرات تتراوح بين 10 و11 مليون كلب ضال في مصر، مقابل تقدير آخر يبلغ نحو 40 مليونا، مطالبا بإعلان إحصاء رسمي موحد يوضح الحجم الحقيقي للظاهرة.

وأشار إلى تسجيل نحو 1,072,370 حالة عقر وخدش من الحيوانات خلال 2024، وتجاوز الحالات 700 ألف خلال النصف الأول من 2025، مطالبا بفصل حالات هجمات الكلاب الضالة عن بقية الحيوانات، مستعرضا بيانات منشورة بشأن تحصين 121 ألف كلب وتعقيم 8,311 كلبا خلال 2025، وهو ما يتطلب الكشف عن نتائج الحملات والمخصصات المالية وأوجه إنفاقها.

خطة عاجلة للمناطق الأكثر خطورة

وشدد النائب أحمد جبيلي، على ضرورة مراجعة المخاطبات السابقة، وإعداد خطة عاجلة للمناطق الأكثر خطورة، وتوفير آلية سريعة لتلقي البلاغات، مؤكدا أن حماية المواطنين مسؤولية لا تقبل التأجيل، ووفاة طفلة بهذا العمر تستوجب المساءلة والتحرك لمنع تكرار المأساة.

أحمد جبيلي مجلس النواب المستشار هشام بدوي الكلاب الضالة الحكومة عقر حالات عقر

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