نادي إنجليزي يرغب في ضم مصطفى محمد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن عرض مغري للاعب مصطفى محمد، في الدوري الإنجليزي.

وكتب وفقاً لتقارير: “شيفيلد يونايتد الإنجليزي يرغب في ضم مصطفي محمد”.

وبدأ مسئولو الزمالك اتخاذ خطوات رسمية من أجل الحصول على نسبة بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والذي انتقل بعقد بيع نهائي إلى نادي نانت الفرنسي قادما من جالاتا سراي التركي بعد فترة إعارة ناجحة سجل خلالها ١١ هدفا مع الفريق الفرنسي وهو ما يضمن للزمالك الحصول على نسبة ١٥% من إعادة البيع بحسب المنصوص عليه في العقد.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على ما يصل إلى ٦٦٠ ألف يورو نسبة إعادة البيع وهو المبلغ الذي تحركت إدارة النادي الحصول عليه من خلال مخاطبة جالاتا سراي رسميا بانتظار معرفة موعد وتفاصيل إجراءات تحويل ذلك المبلغ .