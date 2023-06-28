أكلة سهلة وبدون مجهود.. طريقة عمل اللحمة بالبصل

إذا كنت تحاولين تقديم أكلة سهلة وبدون مجهود في عيد الأضحى المبارك وتتمتع أيضا بطعم مميز ولذيذ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل اللحمة بالبصل :
مقادير عمل اللحمة بالبصل
٥٠٠ جرام لحمة مقطعة
٢ حبة بصل مقطعة
٢ فصوص ثوم
٢ معلقة كبيرة زيت ملح حسب الرغبة
٤/١ معلقة صغيرة فلفل أسود
٤/١ معلقة صغيرة فلفل أحمر
طريقة عمل اللحمة بالبصل
١- قومي بوضع القليل من الزيت في مقلاة على درجة حرارة متوسطة.
٢- ضيفي البصل والثوم والقليل من الملح وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.
٣- ضعي اللحم وقلبيه جيدًا حتى ينضج من كل الجوانب.
٤- ضيفي الفلفل الأحمر والفلفل الأسود.
٥- ارفعي المقلاة من على النار وقدميه ساخن . .