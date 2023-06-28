أكلة سهلة وبدون مجهود.. طريقة عمل اللحمة بالبصل

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إذا كنت تحاولين تقديم أكلة سهلة وبدون مجهود في عيد الأضحى المبارك وتتمتع أيضا بطعم مميز ولذيذ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل اللحمة بالبصل :

مقادير عمل اللحمة بالبصل

٥٠٠ جرام لحمة مقطعة

٢ حبة بصل مقطعة

٢ فصوص ثوم

٢ معلقة كبيرة زيت ملح حسب الرغبة

٤/١ معلقة صغيرة فلفل أسود

٤/١ معلقة صغيرة فلفل أحمر

طريقة عمل اللحمة بالبصل

١- قومي بوضع القليل من الزيت في مقلاة على درجة حرارة متوسطة.

٢- ضيفي البصل والثوم والقليل من الملح وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

٣- ضعي اللحم وقلبيه جيدًا حتى ينضج من كل الجوانب.

٤- ضيفي الفلفل الأحمر والفلفل الأسود.

٥- ارفعي المقلاة من على النار وقدميه ساخن . .