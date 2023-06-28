عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضعف الطلب يقلّص أرباح قطاع الصناعة في الصين خلال مايو

الصناعة في الصين
الصناعة في الصين

استمرت أرباح الشركات الصناعية بالصين في الانخفاض مايو 2023، ما يعكس تأثير الطلب الضعيف والانكماش المستمر في المصانع، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الأرباح في مايو انخفضت بنسبة 12.6% على أساس سنوي. 

التضخم السنوي في كندا يتباطأ إلى 3.4 %

الإمارات تؤسس شركة عملاقة لبناء وتجديد السفن|تفاصيل

وكذلك انخفضت الأرباح منذ بداية العام وحتى مايو بنسبة 18.8%، وهو أبطأ إلى حد ما من الانخفاض بنسبة 21% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وتؤكد بيانات المصانع البطيئة استمرار الضغوط الاقتصادية في الصين خلال الوقت الراهن، حيث كان الانتعاش يُطلق إشارات تحذير. 

انخفضت الصادرات في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وتفاقم الانكماش الصناعي، ويؤكد الانخفاض المستمر في الواردات على مدى ضعف الطلب المحلي.

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في البلاد بنسبة 13.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهي أبطأ قليلاً ما كانت عليه في الفترة من يناير إلى أبريل. 

وانخفضت بحسب التقرير أرباح الشركات الخاصة بنسبة 21.3%، بينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 17.7%.

ومن المرجح أن يستمر انخفاض الأرباح في إلقاء العبء على معنويات الأعمال، والتي كانت في انخفاض بالفعل. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يعربون عن ثقتهم بشأن الاقتصاد، حيث قال رئيس الوزراء لي تشيانغ أمس الثلاثاء إن هدف النمو عند 5% يمكن تحقيقه.

الصين الشركات الصناعية المصانع المكتب الوطني للإحصاء الأرباح الانكماش الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

ترشيحاتنا

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

السيطرة على حريق في المسجد الكبير بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ