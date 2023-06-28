ضعف الطلب يقلّص أرباح قطاع الصناعة في الصين خلال مايو

استمرت أرباح الشركات الصناعية بالصين في الانخفاض مايو 2023، ما يعكس تأثير الطلب الضعيف والانكماش المستمر في المصانع، وذلك بحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة “بلومبرج الشرق”.

وأظهرت بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الأرباح في مايو انخفضت بنسبة 12.6% على أساس سنوي.

وكذلك انخفضت الأرباح منذ بداية العام وحتى مايو بنسبة 18.8%، وهو أبطأ إلى حد ما من الانخفاض بنسبة 21% تقريباً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.

وتؤكد بيانات المصانع البطيئة استمرار الضغوط الاقتصادية في الصين خلال الوقت الراهن، حيث كان الانتعاش يُطلق إشارات تحذير.

انخفضت الصادرات في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وتفاقم الانكماش الصناعي، ويؤكد الانخفاض المستمر في الواردات على مدى ضعف الطلب المحلي.

انخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في البلاد بنسبة 13.6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام، وهي أبطأ قليلاً ما كانت عليه في الفترة من يناير إلى أبريل.

وانخفضت بحسب التقرير أرباح الشركات الخاصة بنسبة 21.3%، بينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 17.7%.

ومن المرجح أن يستمر انخفاض الأرباح في إلقاء العبء على معنويات الأعمال، والتي كانت في انخفاض بالفعل. ومع ذلك، لا يزال المسؤولون يعربون عن ثقتهم بشأن الاقتصاد، حيث قال رئيس الوزراء لي تشيانغ أمس الثلاثاء إن هدف النمو عند 5% يمكن تحقيقه.