التضخم السنوي في كندا يتباطأ إلى 3.4 %

أظهرت بيانات حكومية كندية اليوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، تباطؤ معدل التضخم الأساسي في البلاد من 4.3% إلى 3.4% في مايو على أساس سنوي.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، جاءت هذه البيانات موافقة لتوقعات المحللين والتي توقعت تباطؤاً إلى نفس النسبة على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فقد تباطأ التضخم في كندا بمعدل يفوق التوقعات، حيث سجل 0.4% متباطأً من 0.7% في الشهر الذي سبقه ومتفوقاً على التوقعات البالغة 0.5%.

وعلى صعيد آخر، عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الهواء في مونتريال بكندا بات الأكثر تلوثا في العالم خلال الوقت الراهن.

ووفقا للتقرير، غطّى دخان حادّ مونتريال الأحد بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، ما جعل من هواء هذه المدينة الهواء الأكثر تلوثا في العالم وفقا لشركة متخصّصة في درس ملوّثات الغلاف الجوّي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني أصدرته وزارة البيئة الكنديّة.