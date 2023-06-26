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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انتعاش سوق الأغنام مع اقتراب عيد الأضحي

سوق الأغنام
سوق الأغنام

يشهد سوق الأغنام بالمملكة العربية السعودية نشاطاً وحركة شرائية مع اقتراب عيد الأضحي المبارك، وذلك لإقبال المواطنين والمقيمين لشراء الأضاحي. 

ورصدت وكالة أنباء السعودية الرسمية "واس" من خلال جولتها الميدانية اليوم حركة السوق ووفرة المعروض، حيث أوضحَ عددٌ من بائعي الأغنام بسوق ينبع توفر الأغنام بجميع أنواعها؛ الحَرِّيّ والسواكني، وتختلف الأسعار حسب النوع والجودة. 

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وأكدَ عددٌ من مرتادي سوق محافظة ينبع بالمملكة، حرصَهم على التسوق قبل العيد وشراء الأضحية مكتملة الشروط الشرعية. 

فيما تشهد أسواق المواشي بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك، قُبيل عيد الأضحى المبارك حركة شرائية كثيفة، حيث يتوافد المواطنين والمقيمين على أسواق وحلقة بيع الماشية لانتقاء أضاحيهم وفق الشروط الشرعية.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي والأسعار بالمحافظة بجميع أنواعها مثل: الخروف "النعيمي" الذي تتراوح أسعاره من 1300 ريال إلى 2000 ريالٍ، فيما يتراوح "النجدي" من 1500 ريال إلى 2500 ريالٍ، والسواكني يتراوح من 1300 ريالٍ إلى 1500 ريالٍ ، بينما الماعز “التيوس” من 1000 ريال إلى 1600 ريالٍ ، و الجورجي يتراوح من 1500 ريال إلى 1950 ريالاً، و النعيمي التُركي والأردني من 1600 ريال إلى 1900 ريالٍ.

وفي لقاءات بعدد من مربي وتجار الماشية أكدوا استعدادهم المبكر لموسم عيد الأضحي المبارك، بتوفير مختلف أنواع الأضاحي ما بين المحلي والمستورد، تلبيةً لرغبات الزبائن مؤكدين حرصهم على توفير الغذاء والرقابة البيطرية للأضاحي.

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