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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تؤسس شركة عملاقة لبناء وتجديد السفن|تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي بدولة الإمارات، عن تأسيس "سفين للأحواض الجافة" وذلك عبر مشروع مشترك مع شركة بريمير للخدمات الهندسية، والمتخصصة في خدمات بناء وإصلاح السفن، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتنقسم ملكية المشروع إلى 51% لمجموعة موانئ أبوظبي و49% لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، سيقدم المشروع الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية بما يشمل صيانة السفن الطافية وبناء السفن وتجديدها. 

 

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ويقع مركز عمليات "سفين للأحواض الجافة" في ميناء خليفة وسوف يتضمن حوضاً لبناء السفن ومرفقاً للإصلاح بمساحة 45,000 متر مربع ، وجدار رصيف بمساحة 350 متر مربع لإصلاح السفن الطافية، وحوض جاف عائم لصيانة السفن وتجديدها.

الانطلاق الشهر المقبل 

من المتوقع أن يبدأ الحوض الجاف العائم عملياته في يوليو من عام 2023، أما حوض بناء السفن فقد بدأ عمله فعلياً ببناء عبّارتين اثنتين لمتعاملين في الإمارات . وبمجرد الانتهاء من إنشاء المركز بالكامل، ستتولى تشغيله "سفين للأحواض الجافة" وسيكون مجهزاً بالكامل لاستيعاب الناقلات وسفن البضائع السائبة وسفن الحاويات والسفن البحرية والرافعات.

ومن خلال المشروع المشترك الجديد، ستستفيد مجموعة موانئ أبوظبي من مكانتها وخبرتها كواحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة البحرية، إضافةً إلى تخصيص مساحة من رصيف جدار ميناء خليفة لتطوير وتشغيل مركز الخدمات الجديد.

وستسهم "بريمير مارين" بدورها بمعرفتها وخبرتها التقنية في مساعدة المتعاملين على بناء وإصلاح وصيانة السفن والأصول البحرية الأخرى بطريقة مستدامة بيئياً. وسيخدم الكيانان معاً احتياجات الأسطول البحري لمجموعة سفين، إلى جانب احتياجات قاعدة أوسع من المتعاملين الإقليميين والعالميين بما فيها قطاعي الشحن البحري والأوفشور.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين في مجموعة موانئ أبوظبي إن إنشاء "سفين للأحواض الجافة" يعد تطوراً بارزاً بالنسبة لمجموعة "سفين"، لأنه يسهم في توسيع نطاق خدماتنا وقدرتنا على خدمة القطاع البحري الإقليمي،و نتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا في "بريمير مارين" لنجمع ما بين انتشارنا العالمي وسجلهم القوي لعدة عقود من أجل تطوير تطلعاتنا في أن يصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً ومركزاً للتميز في بناء السفن البحرية وإصلاحها وصيانتها.

ومن جانبه أكد هيمانت تاندون، العضو المنتدب لشركة بريمير للخدمات الهندسية البحرية أهمية التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي خلال هذه الفترة المتميزة لإنشاء مركز بحري يركز على المتعاملين في ميناء خليفة . وقال : يمثل هذا المشروع المشترك بداية جديدة بالنسبة لنا، ومن خلال هذه الشراكة، التي تجمع فرق عملنا التي تتمتع بمهارات عالية مع الخبرة الواسعة للمجموعة، فإننا نهدف إلى تحقيق نجاح كبير في صناعة بناء السفن.

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