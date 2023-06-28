السيطرة على حريق في المسجد الكبير بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل المسجد الكبير مركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من مسجد بقرية ميت رهينة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق في غرفة أعلى المسجد الكبير وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى باقي أرجاء المسجد دون إصابات.