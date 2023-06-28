رئيس الشيشان يلتقط سيلفي مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

نشر رئيس الشيشان، صورة سيلفي تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهنئا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وحسب شبكة “آر تي“ الروسية، كتب قديروف: "رئيسنا بوتين يكن لمسلمي بلدنا الكبير والعظيم والمترابط احتراما شديدا. خلال اجتماعنا أمس، قمت بتقديم تقرير عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان. كما بحثنا الخطط والإنجازات".

قديروف وبوتين

وأضاف: "في نهاية اللقاء طلب مني بوتين أن أنقل خالص التهاني إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأنقل لهم تمنياته بالسعادة والسلام والازدهار!”.

وكتب: “كما طلب أن أنقل تهانيه للجنود العاملين في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتمنى التوفيق للشباب الشجعان، والسرعة في إنجاز مهامهم".