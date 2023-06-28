عزل بوتين | إعلان خطير من الرئيس الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولًا في جميع أنحاء العالم.

وحسب صحيفة "جادريان" البريطانية، أوضح بايدن أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في روسيا الخاصة بتمرد قوات فاجنر أضعفت بوتين.

خطة قائد فاجنر العسكرية

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها، بأن المخابرات الروسية كشفت خطة قائد فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين ضد قيادات الجيش الروسي، وهو ما اضطره لتسريع تنفيذها.

وقالت “وول ستريت جورنال” في التقرير نقلا عن استخبارات غربية، إن قائد فاجنر خطط للقبض على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف قبل أن تكشفه الاستخبارات الروسية.

وأوضح التقرير أن مؤامرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية كانت لها فرصة جيدة للنجاح لكنها فشلت بعد تسريب الخطة.