بلينكن: نظام بوتين يواجه تصدعًا كبيرًا

أعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تصريحه بأن نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه تصدعًا كبيرًا ما يظهر فشله الاستراتيجي.

وأضاف بلينكن في حوار مع قناة "MSNBC" الأمريكية "كلما أدرك فلاديمير بوتين مبكرًا أنه لن يصمد أمامنا، كلما انتهت هذه الحرب في وقت أقرب".

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن تمرّد قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوزين، الذي تم إحباطه، يكشف وجود "تصدّعات حقيقية" على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بلينكن في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية أن تمرد قائد فاجنر "شكّل تحديًا مباشرُا لسلطة بوتين".

وتابع "يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية"، مشيراً إلى أن الاضطرابات في روسيا قد تستمر شهورا.

وأضاف بالقول: "من المبكر الحديث عن مستقبل عناصر فاجنر.. ولم نر بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاغنر على روسيا"، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن لم يحاول التواصل مع بوتين.

