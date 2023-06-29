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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرحة تحولت لحزن.. ماذا حدث لعجوز الطالبية أول أيام العيد؟

صدى البلد

تباشر نيابة جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل عجوز داخل شقته بمنطقة الطالبية بعدما اكتشف ابنائه مقتله اول ايام العيد. 

 

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد اسباب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

 

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باكتشاف شخص لجثة أبيه مسجاة على الأرض بصالة منزلهم.

 

واستمع العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية إلى أقوال الابن الذي أكد أن أخته اتصلت بالأب دون إجابة فهرعا للاطمئنان عليه -عائدين من مسقط رأسهما بمحافظة الدقهلية- فوجداه جثة هامدة.

 

وتبين من معاينة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية أن الجثة لشخص يدعى "عمرو" يبلغ من العمر 65 سنة، بها جروح بالساقين وتبين من فحص مسرح الجريمة اختفاء حافظة نقوده وهاتفه ما يشير إلى أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة.

 

وشكل اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لرصد حركة الدخول والخروج بالعقار محل الواقعة وآخر المترددين على الضحية والوقوف على وجود خلافات بينه وبين آخرين ترقى للقتل.

 

ونُقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة للتشريح وتحديد سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم.

نيابة جنوب الجيزة عجوز مقتل عجوز الطالبية أول أيام العيد

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