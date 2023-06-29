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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حفرة في الجمجمة وفقدان السمع.. 7 أضرار تسببها سماعات الرأس

أضرار سماعات الرأس
أضرار سماعات الرأس

تسبب مقطع فيديو شاركه شابا يقيم في كندا، في حالة من الصدمة لجميع لاعبي ألعاب الكومبيوتر في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن حلق شعر رأسه أثناء بث مباشر ليتفاجئ بمشكلة كبيرة أعلى جمجمته سببتها له كثرة ارتداء سماعات الرأس.

واكتشف اللاعب الذي يطلق على نفسه اسم Streamer Curtoss، وجود تجويفا في جمجمته مكان ارتداء سماعات الرأس، وعلى ما يبدو أن الاستخدام المطول للسماعة اللاسلكية والتي يرتديها الشاب لأكثر من 14 ساعة يوميا تسبب في حدوث تعرجات غريبة ظهرت على شكل فجوة تقسم رأسه إلى نصفين.

 

 

 

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لاعبو ألعاب فيديو يصدمون بتأثير سماعات الرأس على رؤسهم

بمجرد نشر مقطع الفيديو، جرب لاعبو آخرون حلق رؤوسهم وتفاجئوا بأنهم يعانون من نفس المشكلة والتي تتركها السماعة اللاسلكية على الرأس بعد إزالتها، ولكن هل تعلم بأن هناك المزيد من المخاطر التي يمكن أن تتسبب بها ارتداء سماعات الرأس لساعات طويلة.

الشاب Streamer Curtoss

أضرار سماعات الرأس

حذر بعض الباحثين في تقارير من مصادر عالمية، بشأن التأثيرات الجسدية التي يمكن أن تسببها ممارسة الألعاب الإلكترونية بكثرة، حيث من الممكن أن تؤثر على أجساد اللاعبين مسببه أنحناء مخيفا في شكل جسد اللاعب نتيجة الجلوس على كرسي الألعاب والتحديق في شاشة الكمبيوتر لساعات طويلة، بما في ذلك العيون المحتقنة بالدم والأيدي المتقرحة بالإضافة إلى وجود تجويف في الرأس تسببه السماعة اللاسلكية.

وليس هذا فقط، فقد يتسبب ارتداء سماعات الرأس لساعات طويلة في مشاكل أخرى للاعبي ومدمني الألعاب الإلكترونية من بينها المشكلات التالية:

1. تضر سماعات الرأس بصحة الأذنين والجسم بشكل عام.

2. تؤثر الأصوات الصادرة من سماعات الرأس على أذن اللاعبين بما في ذلك صحة طبلة الأذن والتي ربما تتعرض للتلف مع كثرة ارتداها.

3. قد يؤدى الاستماع المستمر إلى موسيقي و أصوات اللالعاب عبر سماعات الرأس أو سماعات الأذن إلى فقدان السمع، حيث يؤثر الصوت العالي على سعة السمع الخاصة بالأذن.

4. يؤدى الإستماع العالي للموسيقى من خلال سماعات الرأس إلى يادة ضربات القلب، الإضافة إلى الشعور بالصداع الحاد نتيجة التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها، وليس هذا فقط فهي قد تتسبب في الإصابة بالصداع النصفي والخفقان والأرق.

5. قد يتسبب ارتداء سماعات الرأس لفترات طويلة في التهاب الأذن، نظرا لأن لوجود وسادات السماعة والتي بدورها تمنع دخول الهواء إلى الأذن مما يعمل على الانسداد ونمو البكتيريا والإصابة بالالتهاب.

6. إلى جانب حدوث فجوة في جمجة اللاعبين، قد يتسبب استخدام سماعات الرأس لساعات طويلة في الشعور بآلام مستمرة في الوجه والفك.

7. نتيجة لارتفاع الأصوات الصادرة من سماعات الرأس قد يصاب اللاعب بطنين في الأذن بسبب تلف الخلايا الشعرية وتكون الشمع بها

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