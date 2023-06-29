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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أبطال «سيدتى أنا» يستأنفون العرض على المسرح القومى بالعتبة

صدى البلد

يستأنف أبطال مسرحية “سيدتى  أنا” العرض على المسرح القومى بالعتبة ابتداءً من اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

وكتب الفنان نضال الشافعى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "#سيدتي_أنا " راجعين تاني  مستنينكم تقضوا معانا العيد  على المسرح القومي بالعتبة  تعرض أيام #الخميس #الجمعة #السبت  من كل أسبوع
الحضور #8 مساء يرفع الستار #8:30 مساءً، أسعار التذاكر 60 - 80 - 110 جنيهات، حجز التذاكر من المسرح القومي شباك التذاكر مفتوح يوميا من الساعة 12 ظهرا".

مسرحية “سيدتى أنا” 

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد و مسرح جديد" بالمسرح القومى.

وقال محسن رزق، مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون"، وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الأرستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم"، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور الدكتور حمدي عطية، أزياء الدكتورة مروة عودة، أشعار  عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق. 

 

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