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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا البحيري عن دورها في مسرحية سيدتي أنا: لا أقوم بتقليد شويكار

داليا البحيرى
داليا البحيرى

كشفت الفنانة داليا البحيري، تفاصيل لقائها مع الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، وحقيقة تشابه دورها بمسرحية «سيدتي أنا» بدور شويكار في «سيدتي الجميلة».

وأضافت داليا البحيرى خلال حوارها مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،مسرحية "سيدتي أنا  ليس لها أي علاقة بـ مسرحية سيدتي الجميلة لشويكار وفؤاد المهندس.

سنة أولى نصب

وعن لقائها شويكار قالت البحيرى  قابلتها مرة وكانت بتحضر العرض الخاص لفيلم (سنة أولى نصب) وحظي اني قعدت جنبها على الكرسي، وسلمت عليا اني حد من الفنانين الشباب وأول ما اتفرجت على الفيلم ميلت عليا وقعدت تمدح فيا شوية وكانت لطيفة معايا».

وأضافت داليا البحيري، أن مسرحية سيدتي أنا نسخة من نسخ عديدة من الرواية الأصلية، والمسرحية ليست تقليدا لـ سيدتي الجميل

الإعلامية شيرين سليمان الفنانة داليا البحيري الفنانين الشباب سيدتي الجميلة فؤاد المهندس

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