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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بـ جائزة روبرت كارول

مؤسس مركز الحفريات
مؤسس مركز الحفريات

منح الدكتور هشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية جائزة روبرت لين كارول إحدي أكبر جوائز التخصص (The Robert Lynn Carroll Award ) العالمية لعام 2023 من جمعية الحفريات الفقارية  (SVP) بالولايات المتحدة الأمريكية وهي المنظمة الأكبر عالميا في علم الحفريات الفقارية.


تُمنح هذه الجائزة لعالم واحد فقط على مستوى العالم سنوياً، تقديراً للتميز العلمي والإسهامات الواضحة في هذا المجال.


الفائز لا يتقدم لهذه الجائزة، ولكن يتم ترشيحه سراً (دون علمه)، ولشدة التنافسية، قد جرت العادة أن يتم الترشح لها عدة مرات، لكن لسلّام بصمة واضحة في إثراء مجال الحفريات الفقارية ليس فقط في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل في العالم، لذا فاز بها من أول مرة يتم ترشيحه لها. ومن كواليس الجائزة أنه قد تم ترشيح الأستاذ الدكتور هشام سلام من قبل ثلاثة علماء من جامعات أجنبية مرموقة إلى جانب أربعة من طلاب الفريق البحثي سلام لاب. ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة بالملتقي السنوي للجمعية والمزمع عقده في أكتوبر القادم بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية مع حضور كثيف متوقع لعلماء الحفريات الفقارية حول العالم.


حصول الدكتور هشام سلام علي الجائزة تكليلا لجهوده التي كرسها لسنوات عدة في إنشاء أول مدرسة علمية للحفريات الفقارية في مصر والشرق الأوسط، وتأتي الجائزة أيضا باعتراف من جمعية الحفريات الفقارية بأن الفريق المصري سلام لاب يسير بخطى ثابتة وفق المعايير العالمية لعلم الحفريات الفقارية.

 

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