عجائب المخلوقات.. لماذا تتحمل الأسماك ضغط المحيطات ولا تستطيع أعتى الغواصات؟

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "عجائب المخلوقات .. لماذا تتحمل الأسماك ضغط المحيطات ولا تستطيع أعتي الغواصات ؟".

وأضاف أيوب يوسف، مذيع قناة العربية، أن لا البشر ولا أي مخلوق يعيش علي اليابسة ولا حتي تكنولوجيا الغواصات الحالية تستطيع تحمل الضغط الكبير في عمق المحيطات، هذا نتائج دراسات قام بإجراءها الكثير من العلماء المتخصصون في هذا الشأن.

وتابع أن العلماء وضحوا أن الكائنات البحرية هي فقط ما تملك القدرة علي تحمل هذا الضغط الكبير تحت مياة المحيطات، مشيراً إلى أن هناك بعض الدراسات كشفت أن جسد الإنسان والمخلوقات الأرضية خلقت لتحمل ضغط جوي واحد.