عبد الله بن زايد يجري مكالمة مع نظيره اليوناني.. ما أسبابها؟

هنأ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، نظيره اليوناني جورجوس جرابيتريتيس، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في جمهورية اليونان.



وأعرب بن زايد خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لجرابيتريتيس التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين،حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.



وأعرب بن زايد عن تطلعه للعمل مع نظيره الايراني، من أجل تعزيز علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.

وأضاف بضرورة التعاون بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما.