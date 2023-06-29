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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الإمارات بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

الإمارات
الإمارات

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، السفيرة السويدية، ليزلوت أندرسون، احتجاجا على حرق مجموعة من المتطرفين في العاصمة ستوكهولم نسخة من القرآن الكريم.

وقالت بيان وزارة الخارجية وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الإمارات أبلغت احتجاجها واستنكارها الشديدين لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإماراتية، عبرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة، حيث قامت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الإماراتية، عائشة بنت سويدان السويدي، بتسليم مذكرة الاحتجاج إلى السفيرة السويدية.

وشددت المذكرة على رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يمكن أن يؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وأكدت مذكرة الاستدعاء على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معا من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي، والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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