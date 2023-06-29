العراق.. اقتحام المتظاهرين سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق القرآن

أفادت قناة “العربية” السعودية، اليوم الخميس، باقتحام متظاهرون سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن.

وتجمع العشرات من العراقيين للاحتجاج بالقرب من السفارة السويدية في بغداد بعد أن أحرق مهاجر عراقي صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

كما أعطي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.

وذلك عملا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي، و بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون.