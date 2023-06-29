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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اقتحام المتظاهرين سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق القرآن

العراق
العراق

أفادت قناة “العربية” السعودية، اليوم الخميس، باقتحام متظاهرون سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من القرآن.

وتجمع العشرات من العراقيين للاحتجاج بالقرب من السفارة السويدية في بغداد بعد أن أحرق مهاجر عراقي صفحات من القرآن أمام المسجد المركزي في ستوكهولم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات العراقية، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

كما أعطي رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.

الأردن يستدعي السفيرة السويدية احتجاجا على حرق المصحف

بعدما كشف أنه عراقي..تحرك عاجل من بغداد تجاه حارق القرآن في السويد

وذلك عملا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي، و بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بإكمال الإجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون.

السويد القرآن حرق القران ستوكهولم

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