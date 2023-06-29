الأردن يستدعي السفيرة السويدية احتجاجا على حرق المصحف

أفاد بيان لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، أن الأردن استدعى السفيرة السويدية في عمّان احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وذكر البيان أن الوزارة أبلغت السفيرة “ان احتجاج الأردن الشديد على سماح الحكومة السويدية لمتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة ستوكهولم يوم أمس الأربعاء”.

طالب البرلمان العربي، الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر إلى السويد، واتخاذ مواقف جادة في هذا الصدد لنصرة الدين الإسلامي والمصحف الشريف.

حرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي

جاء ذلك ردا على قرار السلطات السويدية بالسماح بحرق المصحف الشريف، حيث نفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم، وأقدم تحت حماية السلطات السويدية على تمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد، ومزق المتطرف السويدي صفحات من نسخة للقرآن الكريم ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد في القرآن الكريم وأشعل فيه النار.