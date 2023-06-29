الأردن يؤكد جاهزيته لتزويد لبنان بالكهرباء

قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، إن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن الرواشدة قوله، إن الأردن ينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.

وأضاف الرواشدة، في الإطار ذاته، أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميغاواط كمرحلة أولى.