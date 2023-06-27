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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. إحباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون

ارشيفي
ارشيفي

نجحت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني اليوم في احباط عملية تهريب "كمية كبيرة" من حبوب (الكبتاغون) المخدرة الى مدينة (كنشاسا) عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن طريق مرفأ بيروت تمهيدا لاعادة تصديرها الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بيان صحفي فقد قالت المديرية :  بعد توافر معلومات عن تحضير إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات لعملية التهريب المذكورة تمكنت من ضبط الشحنة في احدى مستودعات شركة الشحن التي يتم التعامل معها لتصدير الشحنة بحسب صحيفة السياسة الكويتية .

وذكر البيان، أن الشحنة عبارة عن ثلاثة محركات رفع تعمل على الكهرباء (محركات ونش) تم وضع "ما يقارب 450 الف حبة كبتاغون داخلها بطريقة محترفة" لافتا الى ان "العمل مستمر لتوقيف جميع افراد شبكة التهريب والمتورطين معهم".

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اكد قبل عدة ايام العمل على منع تصدير المخدرات ومكافحة افة تصدير السموم من لبنان الى الدول العربية.

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