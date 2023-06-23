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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور أسماك القرش على سواحل لبنان وبيان عاجل من وزارة الزراعة

ارشيفي
ارشيفي

أرسلت وزارة الزراعة اللبنانية رسالة طمأنة إلي المواطنين اللبنانيين بشأن أسماك القرش على السواحل اللبنانية حيث أشارت  إلى أن غالبية أصناف أسماك القرش مصنفة غير معادية، إلا في حال محاولة الاعتداء عليها.

وحسب إذاعة النور اللبنانية؛ فإن رسالة الطمأنة جاءت  بعد أن تم تناقل مشاهد وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لأسماك قرش على السواحل اللبنانية

وحسب بيان الزراعة؛ شددت الوزارة علي متابعة موضوع حركة أسماك القرش التي تُشاهد بالقرب من السواحل اللبنانية"، مؤكدة  على أن هذه الأسماك هامة بيئيًا وتعتبر ضرورية للحفاظ على النظام الايكولوجي البحري.

ولفتت الوزارة  إلى أنه فور تداول أخبار حول وجودها بالقرب من الشواطئ اللبنانية، استنفرت الأجهزة الفنية المعنية في الوزارة بتوجيهات من الوزير للتحقق من دقة الأخبار المتداولة، والتي تبين أن غالبيتها غير صحيحة".

وحسب الوزارة، فإن الخبراء أكدوا أن الساحل اللبناني يحتوي على العديد من أصناف أسماك القرش وغالبيتها مصنفة بالغير معادية، إلّا في حال محاولة الاعتداء عليها".

وذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمراسيم والقرارات الحكومية.

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أسماك القرش الساحل اللبناني اللبنانيين النظام الأيكولوجي رسالة طمأنينة وزارة الزراعة

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