بعد انتشار صور بيبي شارك.. أضرار تناول أسماك القرش على الصحة

انتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا صور كثيرة لتداول أسماك القرش الصغيرة "بيبي شارك" أثناء تداولها وبيعها في الاسواق بين الاسماك العادية ، ويقبل المواطنون على شراءها دون وعي بخطورة وأضرار هذه الأسماك علي الصحة والجسم .. نرصد في هذا التقرير أضرار ومخاطر تناول سمك القرش على الصحة وفقا لموقع Very well health

أضرار ومخاطر تناول سمك القرش :

- وجدت دراسة من أساتذة وعلماء الأعصاب فى جامعة "ميامى" الأمريكية، إن نتائجنا تشير إلى أن البشر الذين يستهلكون أجزاء من لحوم أسماك القرش يصبحون الأكثر عرضة لتطوير الأمراض العصبية.

- وجدت دراسة حديثة نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

- تحتوي الأسماك كبيرة الحجم والمفترسة، على مستويات مرتفعة من الزئبق، على مستويات مرتفعة من الزئبق، الذي ينتقل إليها من الملوثات الصناعية التي تلقى في مياه البحار والمحيطات.

- يحتوي سمك القرش على نسبة خطيرة من الرصاص ، وهي مادة شديدة السمية للإنسان، تسبب آلامًا في البطن والصداع والغيبوبة، وقد تصل لمخاطرها للموت.

- تكمن خطورة الزرنيج على صحة الإنسان في احتمالية أن يضر بالرئتين والكلى والكبد والجلد، كما يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والسرطان، وقد يتسبب في التعرض للوفاة.

- وإذا استهلكت الحامل أحد الأطعمة الغنية به، قد يتعرض الجنين لمشاكل طويلة الأمد في النمو المعرفي.

- يحتوي سمك القرش على رائحة امونيا قوية ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من اليوريا ،وعند انتقال اليوريا لجسم الإنسان، يزداد خطر الإصابة بتليف الكلى، ومن ثم الفشل الكلوي.

- تراكم المواد الكيميائية والمعادن الخطرة، قد تصل بسرعة إلى مستويات سامة،فكلما زاد سمك القرش الذي تتناوله أصبح الأمر أكثر خطورة على صحتك.