عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشار صور بيبي شارك.. أضرار تناول أسماك القرش على الصحة

صدى البلد

انتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا صور كثيرة لتداول أسماك القرش الصغيرة "بيبي شارك" أثناء تداولها وبيعها في الاسواق بين الاسماك العادية ، ويقبل المواطنون على شراءها دون وعي بخطورة وأضرار هذه الأسماك علي الصحة والجسم .. نرصد في هذا التقرير أضرار ومخاطر تناول سمك القرش على الصحة وفقا لموقع Very well health

أضرار ومخاطر تناول سمك القرش :

- وجدت دراسة من أساتذة وعلماء الأعصاب فى جامعة "ميامى" الأمريكية، إن نتائجنا تشير إلى أن البشر الذين يستهلكون أجزاء من لحوم أسماك القرش يصبحون الأكثر عرضة لتطوير الأمراض العصبية.

- وجدت دراسة حديثة نسبيا، تبين أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي كميات كبيرة من السم.

- تحتوي الأسماك كبيرة الحجم والمفترسة، على مستويات مرتفعة من الزئبق، على مستويات مرتفعة من الزئبق، الذي ينتقل إليها من الملوثات الصناعية التي تلقى في مياه البحار والمحيطات.

- يحتوي سمك القرش على نسبة خطيرة من الرصاص ، وهي مادة شديدة السمية للإنسان، تسبب آلامًا في البطن والصداع والغيبوبة، وقد تصل لمخاطرها للموت.

- تكمن خطورة الزرنيج على صحة الإنسان في احتمالية أن يضر بالرئتين والكلى والكبد والجلد، كما يؤدي إلى الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية والسرطان، وقد يتسبب في التعرض للوفاة.

- وإذا استهلكت الحامل أحد الأطعمة الغنية به، قد يتعرض الجنين لمشاكل طويلة الأمد في النمو المعرفي.

- يحتوي سمك القرش على رائحة امونيا قوية ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة مرتفعة من اليوريا ،وعند انتقال اليوريا لجسم الإنسان، يزداد خطر الإصابة بتليف الكلى، ومن ثم الفشل الكلوي.

- تراكم المواد الكيميائية والمعادن الخطرة، قد تصل بسرعة إلى مستويات سامة،فكلما زاد سمك القرش الذي تتناوله أصبح الأمر أكثر خطورة على صحتك.

سمك القرش البحار والمحيطات اسماك القرش الصغيرة أسماك القرش السكتة الدماغية القرش الصغيرة الكلي والكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه اعتدى عليها لنصف ساعة

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

البنك المركزي يعلن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي الأسبوع المقبل ..لهذا السبب

غدا.. البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة في البنوك

موضوعات متعلقة

احذروا.. أعراض لو ظهرت بـ طفلك تدل على إصابته بمرض خطير

بـ 20 مليون جنيه .. أغلى بدلة تتصدر التريند

أطعمة للأطفال تحسن الرؤية وتقضي على الضبابية.. تعرف عليها

أفضل الطرق لإزالة الماسكارا المقاومة للماء

علامات تحذيرية قد تدل على سرطان الدماغ| تعرف عليها

إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

تريند| شوي الدجاج داخل البطيخ أحدث موضه في الاكل.. طريقة عملها

أسرع طريقة لعمل بسكوت البرتقال في العيد .. هش وخفيف

ترشيحاتنا

قصة ماء زمزم.. والحكمة من قيام هاجر بالسعي سبعة أشواط

ندفنهم .. روسيا تهدد بتدمير لندن في تصعيد خطير

موعد صرف المعاشات شهر يوليو 2023

البحوث الفلكية: فصل الصيف يبدأ في الساعة 6 مساء

الضحايا ربة منزل و6 مصابين.. كردون أمني لرفع أنقاض الحوش المنهار بقنا

الزمالك اليوم .. مفاوضات لـ ضم نجم فيوتشر | وتطور في غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء الفنانين يخطفون الأنظار.. نجل كريم عبد العزيز فى العرض الخاص لـ بيت الروبي.. وابنة حلمي بكر تظهر فى عمر الثامنة

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

همضي بشروط| عروض جعلت حسين الشحات يتمرد على الأهلي.. والنادي يمهله أسبوعا

فيديو

مفاجأة سارة تنتظر الجنيه.. ماذا يحدث في اجتماع المركزي المقبل؟

تطورات فيديو رقص سيدة الفستان الأزرق.. المصور والناشر طلع قريبها «فيديوجراف»

سر الزوجة العرفي.. اعترافات محامية وطبيب وراء جريمة الساحل

تراجع غير مسبوق يضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ