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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من أردوغان بشأن حرق القرآن في السويد

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حرق القرآن في السويد عمل خسيس، مؤكدا أن أنقرة لن تستسلم لسياسة التهديدات والاستفزازات.

وقال أردوغان في رسالة بالفيديو، "يحاول أعداء الإسلام والإنسانية تعتيم هذا المناخ بالاستفزازات المرتكبة تحت حماية الشرطة. الهجوم الغادر في السويد هو واحد منهم. أولئك الذين يسمحون بذلك، وأولئك الذين يتغاضون عن هذا العمل الدنيء، لن يكونوا قادرين على تحقيق طموحاتهم”.

وأضاف: “لن نستسلم لسياسة الاستفزازات والتهديدات".

وبالأمس، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف هجلمار كريستنسون، إن قرار الشرطة بالسماح بحرق القرآن الكريم، “غير مناسب”.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال كريستينسون، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم: ”هذا قانوني ولكنه غير مناسب..  لن أتحدث عن تأثير الإجراء على عملية انضمام السويد إلى الناتو”، مضيفا أن “الإذن بحرق القرآن هو من اختصاص الشرطة”.

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وأوضح رئيس الوزراء السويدي: “أعتقد أننا نعيش في وقت نحتاج فيه إلى التزام الهدوء والتفكير فيما هو الأفضل لمصالح السويد على المدى الطويل".

وكانت وكالة “فرانس برس”، ذكرت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون المحلية، أن الشرطة السويدية سمحت بعمل احتجاج وحرق القرآن أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى.

رجب طيب أردوغان القرآن حرق القران السويد

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