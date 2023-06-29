عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. بيان مهم من الخارجية بشأن حرق المصحف

الجزائر علم
الجزائر علم

 

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير
بستوكهولم بعد الترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول.

كما أكدت الخارجية الجزائرية في بيان لها رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي، الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الاضحى المبارك.

وشددت الخارجية الجزائرية  على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين الإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية.

وجددت الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش
المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها. 

يستفز مشاعر المسلمين.. لبنان تدين حرق المصحف

ردا على حرق المصحف.. البرلمان العربي يدعو لمقاطعة المنتجات السويدية وعدم السفر لها

القران الكريم السلطات السويدية الخارجية الجزائرية الجزائر حرق المصحف عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

فى ثاني أيام العيد.. هبوط بأسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

مهمة مستحيلة.. كيف يصعد الزمالك لدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي؟

الزمالك بـ العيد..شلبي في الجبس وضياع صفقة بن شرقي وسيناريو خطف وصافة الدوري

منها السكر.. توقعات بزيادة أسعار 8 سلع غذائية خلال شهر يوليو المقبل

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الكويت بشأن حرق المصحف في السويد

بيان عاجل من السعودية بشأن حرق المصحف في السويد

ترشيحاتنا

الأرز والسكر بـ12 والزيت بـ30..زيادة دعم السلع التموينية..وهذه قائمة أسعار يوليو 2023

الأهلي يطارد بيراميدز على الصدارة.. ترتيب الدوري المصري

استطلاع يظهر تساوي عدد الداعمين للحرب الأوكرانية والرافضين لها.. الكرملين يكشف الحقيقة

طفلة مصرية تلفت الانتباه.. هل تشبه النجمة العالمية سيلينا جوميز؟|شاهد

تمنع الحموضة والانتفاخ.. مشروبات احرص على تناولها خلال أيام العيد

للمرة الأولي في تاريخه| سيناريوهات اقتناص بيراميدز لقب الدوري من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غسل أسنان الخروف بمعجون.. رجل يثير إعجاب المتابعين بأسرع طريقة لتنظيف الأضحية

لا تستعجلوا الحب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

صورة غريبة.. جزار يضع بخورا في فم عجل خلال عيد الأضحى

فيديو

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

مشاكل وأزمات.. محمد رمضان يكشف مواقف ندم عليها في حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ