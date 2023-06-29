الجزائر.. بيان مهم من الخارجية بشأن حرق المصحف

أدانت الجزائر بأشد العبارات إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير

بستوكهولم بعد الترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول.

كما أكدت الخارجية الجزائرية في بيان لها رفضها التام لهذا الحادث الاستفزازي، الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الاضحى المبارك.

وشددت الخارجية الجزائرية على أن هذه الممارسات المشينة والمتكررة من شأنها إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين الإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية.

وجددت الجزائر دعوتها لإعلاء قيم التسامح والحوار والعيش

المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها.