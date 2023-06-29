عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما كشف أنه عراقي..تحرك عاجل من بغداد تجاه حارق القرآن في السويد

صدى البلد

أعلنت السلطات العراقية اليوم الخميس، أنها ستلاحق حارق القرآن الكريم في العاصمة السويدية، وستتحرك لاسترداده ومحاكمته في البلاد.

وأفاد صحيفة “ ار تي ” بأن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، أعطى الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية العاجلة بحق الشخص الذي أقدم على حرق المصحف الشريف.

زلة جديدة.. بايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق |فيديو

وذلك عملا بأحكام المادة 14 من قانون العقوبات العراقي، و بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، بإكمال الاجراءات القانونية لطلب استرداد هذا الشخص ومحاكمته وفق القانون.

وكان قد أقدم سويدي متطرف أمس الأربعاء تحت حماية السلطات،  بتمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم .

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن المتطرف الذي أحرق القرآن بالسويد، هو المدعو سلوان موميكا 37 عاما، وهو لاجئ عراقي.

وقال موقع "فري بريس جورنال" إن سلوان كان لجأ إلى السويد قبل عامين، وأعرب عن رأيه المعادي علانية "تجاه النص الديني الإسلامي".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

اقفلوا الببان بسرعة | هروب عجل داخل مجلس مدينة منوف ..شاهد

أيكيا أبرزها .. قائمة المنتجات السويدية بعد دعاوى الأزهر بالمقاطعة نصرة للمصحف

ضربة موجعة للأبيض.. بيراميدز يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة الموسم

أهالي قرية شلقان بالقناطر يستغيثون من طفح المجاري لـ ثلاثة أيام.. فيديو

زمالك دوري الأبطال «في المشمش».. لوائح الكاف واتحاد الكرة تحرم الأبيض قاريا

ماتت على عرفات| الحاجة راجية تاهت حتى الموت.. وابنها يكشف آخر لحظاتها المؤثرة

شاب يطلب كيلو لحمة عبر الفيس بوك .. وردود أفعال مفاجئة من المصريين

ترشيحاتنا

سحب جميع العبوات من تشغيلة دواء شهير لعلاج أنيميا الأطفال

دعاء يوم القر وليلة الجمعة مستجاب.. بـ 10 كلمات اقضِ حاجتك

العراق.. اقتحام المتظاهرين سفارة السويد في بغداد احتجاجا على حرق القرآن

ترتيب الجدول .. تعليق مثير من خالد الغندور قبل مباراة الأهلي والبنك

لماذا تحتضن السويد دعوات حرق المصحف الشريف؟ 3 أسباب.. تعرف عليها

تحذير عاجل من عبوات مغشوشة لـ قطرة عين شهيرة بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلعت قلوب جماهير ليفربول|حكاية لقطة مرعبة لـ محمد صلاح.. وصحيفة تكشف اللغز

لماذا كان المصريون القدماء ينحرون الماشية في الأعياد؟.. تفاصيل مدهشة

شيء في منزلك به بكتيريا أكثر من الحمام.. فيديو يكشف التفاصيل

طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

فيديو

عثروا على جثته بعد 5 أشهر من اختفائه.. تفاصيل وفاة نجم شهير |فيديوجراف

لن تصدق.. رضا البحراوي يكشف عدد زوجاته وأبنائه ومهنته قبل الغناء «فيديوجراف»

مقطع فيديو لمسنة تنهار من البكاء في مكة تثير تعاطف السوشيال ميديا..شاهد

مقطع فيديو على متن طائرة بريطانية يحصد ملايين المشاهدات.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ