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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلة جديدة.. بايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق |فيديو

جو بايدن
جو بايدن

ارتكب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، قائلا إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخسر الحرب في العراق.

وقال بايدن في تعليقه لوسائل إعلام أمريكية، علي الأحداث الأخيرة التي عصفت بـ روسيا: "من الصعب قول ذلك، لكن من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الرد على الأسئلة حول سبب عدم تفاوضه مع روسيا لحل النزاع في أوكرانيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث إلى الصحفيين في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وعندما سئل عن سبب تصعيد التوترات حول أوكرانيا وعدم إجراء مفاوضات هادفة مع روسيا حول هذه القضية، ابتسم وظل صامتا.

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عزل بوتين | إعلان خطير من الرئيس الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن وفي وقت سابق من اليوم، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أصبح معزولًا في جميع أنحاء العالم.

وحسب صحيفة "جادريان" البريطانية، أوضح بايدن أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة في روسيا الخاصة بتمرد قوات فاجنر أضعفت بوتين.

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