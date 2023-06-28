عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيابة عن الأمريكيين.. بلينكن يعلق على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الدكتاتور

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، على وصف الرئيس جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينج بأنه ديكتاتور، قائلًا إنه يتحدث بوضوح وصراحة نيابة عن جميع الأمريكيين.

وقال بلينكين في مقابلة مع شبكة “MSNBC” الأمريكية، عند الرد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على وصف بايدن للرئيس الصيني بأنه ديكتاتور: "الرئيس يتحدث نيابة عنا جميعًا. يتحدث بصراحة ووضوح".

وأضاف بلينكين أنه أخبر نظرائه خلال زيارته الأخيرة لبكين، أن الولايات المتحدة ستقول وتفعل أشياء قد تكرهها الحكومة الصينية على الأرجح، تمامًا كما تشارك الصين في نفس الممارسات، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يجب أن يعمل من خلال مثل هذه التكرارات.

ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارته إلى الصين هو إنشاء خطوط اتصال واضحة لحل الخلافات ومنع المنافسة الثنائية الحالية من إنهاء الصراع.

ويوم الأربعاء الماضي، قال بايدن إن الزعيم الصيني شي جين بينج ليس لديه كل المعلومات حول الحادث المتعلق ببالون صيني أسقطته الولايات المتحدة، مضيفًا أنه كان "مصدر إحراج كبير له".

واحتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على تصريحات بايدن، بينما حذرت سفارة بكين في واشنطن من أن الولايات المتحدة ستتحمل كل العواقب إذا لم تتراجع عن التعليقات.

بايدن شي جين بينج ديكتاتور بلينكين الخارجية الصينية الزعيم الصيني شي جين بينج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

ترشيحاتنا

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ