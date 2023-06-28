نيابة عن الأمريكيين.. بلينكن يعلق على وصف بايدن للرئيس الصيني بـ الدكتاتور

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، على وصف الرئيس جو بايدن لنظيره الصيني شي جين بينج بأنه ديكتاتور، قائلًا إنه يتحدث بوضوح وصراحة نيابة عن جميع الأمريكيين.

وقال بلينكين في مقابلة مع شبكة “MSNBC” الأمريكية، عند الرد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على وصف بايدن للرئيس الصيني بأنه ديكتاتور: "الرئيس يتحدث نيابة عنا جميعًا. يتحدث بصراحة ووضوح".

وأضاف بلينكين أنه أخبر نظرائه خلال زيارته الأخيرة لبكين، أن الولايات المتحدة ستقول وتفعل أشياء قد تكرهها الحكومة الصينية على الأرجح، تمامًا كما تشارك الصين في نفس الممارسات، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يجب أن يعمل من خلال مثل هذه التكرارات.

ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لزيارته إلى الصين هو إنشاء خطوط اتصال واضحة لحل الخلافات ومنع المنافسة الثنائية الحالية من إنهاء الصراع.

ويوم الأربعاء الماضي، قال بايدن إن الزعيم الصيني شي جين بينج ليس لديه كل المعلومات حول الحادث المتعلق ببالون صيني أسقطته الولايات المتحدة، مضيفًا أنه كان "مصدر إحراج كبير له".

واحتجت وزارة الخارجية الصينية بشدة على تصريحات بايدن، بينما حذرت سفارة بكين في واشنطن من أن الولايات المتحدة ستتحمل كل العواقب إذا لم تتراجع عن التعليقات.