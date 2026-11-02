برلمانية: الاستعانة بأطبائنا بالخارج يعزز الانتماء للوطن ويدعم المنظومة الصحية

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن المصريين بالخارج، بالتحركات المثمرة التي تتخذها وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن تعزيز التعاون مع جمعية الأطباء المصريين بلندن، لبناء شراكة مؤسسية ومستدامة تستهدف نقل الخبرات العلمية والتدريبية للكوادر الطبية داخل مصر.

وأكدت النائبة أن الاجتماع الذي عقدته وزارة الصحة بحضور قيادات المجلس الصحي المصري ورموز طبية مصرية بارزة بالخارج، يمثل نموذجاً يُحتذى به في كيفية الاستفادة المثلى من طاقات وعقول مصر المهاجرة، وتحويل خبراتهم الدولية إلى قوة دفع حقيقية لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء برعاية المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن فتح آلاف الفرص أمام الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في تطوير المناهج والبرامج التدريبية ونقل التقنيات الحديثة، لا يقتصر أثره على الجانب الطبي والعلمي فحسب، بل يمتد ليكون جسراً متيناً يعزز أواصر الانتماء والارتباط الروحي بالوطن الأم، حيث يشعر المصري بالخارج أن خبراته مقدرة ومطلوبة في مسيرة بناء الدولة.

ووثّمنت النائبة سجى عمرو هندي التوجه نحو وضع خطة عمل مؤسسية وآليات لوجستية واضحة لتسهيل مهام الاستشاريين الوافدين وتوفير الترتيبات اللازمة لزياراتهم البرامجية على مدار العام، مشيرة إلى أن العمل المؤسسي المنظم والتعاون مع المجلس الصحي المصري يضمن اعتماد البرامج والتخصصات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، مما ينعكس إيجابياً على تأهيل الكوادر الطبية الشابة داخل مصر.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تولي اهتماماً كبيراً لتمكين وتحفيز كفاءاتنا بالخارج في كافة المجالات، مشددة على أن أبناء مصر بالخارج يثبتون دوماً أنهم جزء لا يتجزأ من جدار التنمية الوطني، وخط دفاع رئيسي يقف بجانب الدولة في تحقيق نهضتها الشاملة.