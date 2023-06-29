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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يفضح أكاذيب واشنطن الخطيرة بشأن روسيا.. تفاصيل

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية السابق، فيل جيرالدي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع العالم بضعف روسيا، لكن هذا يدل على ضعفها.

وأضاف جيرالدي: “تتوقع واشنطن أنه على خلفية التصريحات حول ضعف موسكو، ستبدو المواقف الأمريكية مستقرة للدول الأخرى”.

وأوضح: “أنهم يريدون منا أن نصدق هذا، لأنهم يريدون أن يستمر الصراع إلى الأبد حتى تضعف روسيا بما يكفي. لكن هذا لن يحدث.. لأن هذا ببساطة يدمر اقتصادنا، والعالم كله يراقب".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، من "إضعاف" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه سيشكل "خطرا أكبر" ويدفعه إلى خيارات غير محسوبة، وذلك بعد أن أشعل تمرد فاجنر أزمة سياسية كبيرة في روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح صحفي قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن: "إضعاف بوتين خطر أكبر لذلك يجب أن ندرك تماما العواقب".

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وأضاف: "حتى الآن كنا ننظر إلى روسيا كتهديد لأنه استخدمت القوة المفرطة في أوكرانيا.. أما الآن علينا أن ننظر إلى روسيا كخطر بسبب عدم الاستقرار الداخلي وقد يدفع بوتين لخيارات غير محسوبة "، على حد قوله.

الولايات المتحدة روسيا موسكو الاتحاد الأوروبي

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