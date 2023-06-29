تحطم طائرة.. أوكرانيا ترفع دعوى قضائية ضد إيران في محكمة العدل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا رفعت دعوى قضائية ضد إيران في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن طائرة ركاب أسقطت في عام 2020.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "تعتزم مجموعة التنسيق مواصلة جهودها الجماعية لضمان محاسبة إيران على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بشكل غير قانوني برحلة PS752 من خلال إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لبيان الخارجية الأوكرانية، فإن المجموعة الدولية، والتي تضم كلا من كندا والمملكة المتحدة وأوكرانيا والسويد، لتنسيق المساعدات لضحايا تحطم الطائرة PS752، أشارت إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والمجموعة التنسيقية لتنظيم التحكيم بموجب المادة 14 من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني.

وكانت قد تحطمت الطائرة الأوكرانية من طراز بوينج 737-800 تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية التي كانت تقوم برحلة PS752 بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران متوجهة إلى كييف في 8 يناير 2020.

وكان من بين القتلى وعددهم 176 مواطنًا من أفغانستان والمملكة المتحدة وألمانيا وإيران وكندا والسويد وأوكرانيا.

وفي 11 يناير الماضي، قال الجيش الإيراني إنه أسقط طائرة بوينج معتقدًا أن الطائرة هدف معاد لأنها كانت تحلق بالقرب من منشأة عسكرية.

وأرسلت طهران إلى كييف مسودة تقرير فني حول أسباب تحطم الطائرة، والتي وصفها وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بأنها محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية لتحطم الطائرة.