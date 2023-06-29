بيان عاجل من روسيا بشأن تناقض الغرب بين المساعدات الإنسانية وتسليح أوكرانيا

قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن الأموال التي جمعتها الأمم المتحدة هذا العام لمساعدة المحتاجين في جميع أنحاء العالم تشكل 20٪ فقط من المبلغ الذي أنفقته الولايات المتحدة وحلفاؤها على الأسلحة لـ أوكرانيا.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "سخاء المانحين الغربيين فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، التي أثاروها هم أنفسهم يبدو مزدوجًا. وعندما يتعلق الأمر بـ سوريا واليمن والدول الأفريقية فإن زملائنا الغربيين إما لا يملكون أموالًا أو يخصصونها على مضض وفي أجزاء صغيرة".

وأضاف: "لكن في أوكرانيا وعلى الأسلحة وحدها، أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل ما طلبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2023 لتوفير الإغاثة الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم حوالي 55 مليار دولار".

وتابع ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة: "لم يتلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حتى الآن سوى 20٪ من الـ 55 مليار دولار، تخيل كم عدد الأشخاص في العالم الذين يمكن مساعدتهم إذا أراد المانحون الغربيون ذلك حقًا".

واستطرد: "ولكن من الأهم بالنسبة للغرب إنفاق الأموال على الأسلحة، وإثراء شركات الأسلحة الخاصة بهم"، لافتا إلى أن المبلغ الإجمالي للمساعدات المالية والعسكرية والإنسانية لـ أوكرانيا، وفقًا للبنك الوطني الأوكراني، تجاوز 120 مليار دولار في عام 2022 فقط.