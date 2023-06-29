أشهر قريبة.. برلماني أوروبي يكشف توقيت بدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

قال ويتولد يان واسزكوفسكي، العضو في البرلمان الأوروبي، إن الدول الأوروبية ستضغط على أوكرانيا من أجل تجميد الصراع وبدء المفازضات مع روسيا، إذا لم يتم إحراز تقدما ملحوظا من قبل القوات الأوكرانية في الأشهر المقبلة.

وأضاف واسزكوفسكي في تصريحات لوكالة "أونيان" الأوكرانية، أن الدول الغربية تعتقد أن الجيش الأوكراني أمامة من 3 إلى 4 أشهر آخري حتي يستطيع إحراز أي تقدم عسكري.

ولفت إلى أنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم ولم ينجح الهجوم المضاد ستبدأ أوروبا العمل على تجميد الصراع وبدء المفاوضات مع روسيا كما حدث عام 2015.

وأشار عضو البرلمان الأوروبي إلى أن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبي مهتمه بالتعاون مع روسيا أكثر من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، اعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن الذخيرة تنفد من قوات كييف، وأنها تواجه تحصينات دفاعية وتشكيلات روسية هائلة.