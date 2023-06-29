بيان عاجل من روسيا والصين بشأن منع سباق التسلح في الفضاء

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا والصين أشارتا إلى الحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى منع سباق التسلح في الفضاء وبدء مفاوضات في أقرب وقت ممكن بشأن عقد اتفاق متعدد الأطراف وملزم قانونًا في هذا المجال، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها عقب المشاورات بين الإدارات الصينية حول أمن الفضاء المنعقدة في موسكو، أن الجانبان أشارا إلى ضرورة مواصلة التعاون الوثيق والجهود المشتركة النشطة من أجل منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي وتسليح الفضاء.

وشدد البيان على أهمية البدء المبكر للمفاوضات حول اتفاق متعدد الأطراف ملزم قانونًا بشأن منع سباق تسلح في الفضاء الخارجي على أساس مسودة المعاهدة الروسية الصينية، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى مبادرة دولية أو التزام سياسي بعدم وضع أسلحة في الفضاء.

وأضاف البيان، أن الاجتماع الثائي أكد على وحدة الأساليب التي تتبعها روسيا والصين في مجال أمن الفضاء.

وخلصت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق الوثيق في هذا المجال على منصات متخصصة متعددة الأطراف.