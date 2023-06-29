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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل : أجهزة مخابرات الاتحاد الأوروبي تحلل تمرد فاجنر في روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن وكالات مخابرات الاتحاد الأوروبي تعمل حاليًا على تحليل عميق لمحاولة التمرد مجموعة فاجنر العسكرية في روسيا.

واضاف انه لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس ، تعمل وكالات مخابرات الاتحاد الأوروبي حاليًا على تحليل عميق لمحاولة التمرد الأخيرة في روسيا.

وأوضح بوريل خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه يلزم إجراء تحليل عميق للأحداث الأخيرة، وتقوم جميع أجهزة الاستخبارات الأوروبية حاليًا بتحليل آثار التمرد، الذي أدى إضعاف القيادة الروسية.

كما حذر بوريل من إضعاف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه سيشكل خطرا أكبر ويدفعه إلى خيارات غير محسوبة، وذلك بعد أن أشعل تمرد فاجنر أزمة سياسية كبيرة في روسيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن إضعاف بوتين خطر أكبر لذلك يجب أن ندرك تماما العواقب.

وأضاف: "حتى الآن كنا ننظر إلى روسيا كتهديد لأنه استخدمت القوة المفرطة في أوكرانيا، أما الآن علينا أن ننظر إلى روسيا كخطر بسبب عدم الاستقرار الداخلي وقد يدفع بوتين لخيارات غير محسوبة".

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