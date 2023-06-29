الدوما.. فاجنر لن يشارك في عمليات أوكرانيا بعد الآن

قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، ‎أن بريجوجين لم يمتثل لقرار وزارة الدفاع بإبرام العقود وتم إبلاغه بأن ‎فاجنر لن تشارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفق ذلك، فلن يقاتل بريجوزين و فاجنر بعد الآن في أوكرانيا ، كما يزعم عضو البرلمان الروسي

نقلت وكالات أنباء حكومية عن عضو بارز بالبرلمان قوله إنه تم إبلاغ رئيس شركة فاجنر يفجيني بريجوزين بأنه سيحرم من التمويل إذا لم يوقع جنوده عقودًا مع وزارة الدفاع.

وقال الكولونيل جنرال أندريه كارتابولوف ، وهو سياسي مؤثر يرأس مجلس النواب بلجنة الدفاع بالبرلمان الروسي ، إن بريجوزين رفض التوقيع على العقود وقيل له لاحقًا إن مسلحيه لن يقاتلوا في أوكرانيا.

