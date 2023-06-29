لم نهدف للإطاحة ببوتين.. قائد فاجنر يكشف تفاصيل جديدة بشأن التمرد ضد روسيا

أكد قائد قوات فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الخميس، أن قواته تعتبر الأكثر خبرة في روسيا وقد تكون الأكثر في العالم.

وقال بريجوجين، إن رئيس بيلاروسيا تعاون معه واقترح إيجاد حل لعمل مجموعته في المستقبل، مشيرا إلى أن عدد من وقع عقودا مع وزارة الدفاع الروسية من مقاتلي فاجنر لا يتعدى 2%.

وأضاف قائد فاجنر: "قافلتنا قطعت 780 كم إلى موسكو ولم نقتل أي جندي على الأرض"، مؤكدا أن قواته توقفت عن التمرد حينما تأكدوا أن الكثير من الدماء ستراق.

وأشار إلى أن "30 من قواتنا قتلوا وأصيب آخرون بعد التعرض لضربة صاروخية أثناء التوجه لموسكو".

وتابع: "اكتفينا بعرض قواتنا ولم نكن نهدف للإطاحة بالحكومة أو الرئيس بوتين".

وأوضح أنه تم إغلاق جميع المباني والمقرات العسكرية أثناء التوجه إلى موسكو.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن تمرد قوات فاجنر، قبل أيام، مشيرة إلى أنها أسقطت طائرة روسية تعتبر من الأصول عالية القيمة والتي كانت تستخدمها موسكو في مهام القيادة والتحكم.

وقالت الدفاع البريطانية، عبر “تويتر”، إنه: "في 24 يونيو، قامت قوات الدفاع الجوي التابع لقوات فاجنر العسكرية الخاصة بإسقاط طائرات الهليكوبتر العسكرية الروسية وطائرة من طراز إليوشين IL-22M".

وأشارت الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير استخباراتي لها، إلى أن "طائرة IL-22M تعد جزءًا من أسطول صغير نسبيا يضم فقط ما يصل إلى 12 طائرة، يتم استخدامه بكثافة لكل من مهام القيادة الجوية، والمهام التي تعتمد على اللاسلكي".

وأضافت: "لعبت هذه الطائرات الخاصة بالبعثة دورا رئيسيا في تنظيم القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب فشل التمرد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوزين تمرده المسلح ضد روسيا.